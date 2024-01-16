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Как напрямую обратиться к главному полицейскому Казахстана

Как напрямую обратиться к главном полицейскому Казахстана Фото: gov.kz
Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов рассказал, как обратиться к нему на прямую, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram 

"Каждый казахстанец может обратиться ко мне напрямую и в соцсетях. Я зарегистрирован на Facebook и Instagram. Всегда готов к конструктивному диалогу, – написал Ержан Саденов.

Он отметил, что казахстанские стражи порядка работают и днем, и ночью. Ежедневно на охрану общественного правопорядка заступает более 14,5 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.  Перед каждым сотрудником стоит важная задача – оперативно и профессионально реагировать на поступающие заявления. 

Ранее стало известно, что президент назначил нового замминистра внутренних дел. Им стал Айдар Сайтбеков. 

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