Непогода обрушится на Казахстан в субботу

На 30 августа в 18 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер западный, в северной половине области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юго-востоке, юге, центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20, на востоке, юге области временами 25 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 30 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на юге, севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау ожидается гроза, днем пыльная буря. Ветер северо-западный, утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юге, севере области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза. Днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге, области временами 23-28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильная жара до +40°С и дожди с грозами надвигаются на Казахстан в субботу.