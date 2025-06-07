На Астану и Алматы резко обрушится непогода: где еще объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 8 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер сееро-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго- западный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.



Ночью на юго-западе области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на юге, в центре области 15-20, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.



На юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза.



Днем на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере области Улытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Астане ожидается гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с



В Акмолинской области ночью на севере, востоке, юге области, днем на юге, востоке области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидается гроза.



На юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, западе порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Павлодарской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза, днем град. Сохранится высокая пожарная опасность.



На юге Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный, утром и днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется высокая пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области на юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 8 июля.