Сильная жара до +40°С и дожди с грозами надвигаются на Казахстан в субботу

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую субботу, 30 августа 2025 года. Из него следует, что на Казахстан надвигаются 40-градусная жара и дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается: в области Жетысу, в Алматинской области – до +37+38°С ,

, в Мангистауской области – до +40°С. "Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке Казахстана сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможны град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, в центре с пыльной бурей, на юго-западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Вместе с тем, как отметили в Гидрометцентре, ожидается:

– в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей. Материал по теме Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в конце лета и первый день осени Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды по Казахстану на 30, 31 августа и 1 сентября 2025 года. Из него следует, что похолодает даже на юге страны. Подробнее – здесь.

