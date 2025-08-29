#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
537.76
627.62
6.7
Общество

Сильная жара до +40°С и дожди с грозами надвигаются на Казахстан в субботу

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:24 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую субботу, 30 августа 2025 года. Из него следует, что на Казахстан надвигаются 40-градусная жара и дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается:

  • в области Жетысу, в Алматинской области – до +37+38°С,
  • в Мангистауской области – до +40°С.
"Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке Казахстана сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможны град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, в центре с пыльной бурей, на юго-западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, как отметили в Гидрометцентре, ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:24
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в конце лета и первый день осени

Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды по Казахстану на 30, 31 августа и 1 сентября 2025 года. Из него следует, что похолодает даже на юге страны. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане актуальные госуслуги переведут в онлайн-формат в 2025 году
Общество
18:11, Сегодня
В Казахстане актуальные госуслуги переведут в онлайн-формат в 2025 году
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции
Общество
17:39, Сегодня
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: