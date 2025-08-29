#АЭС в Казахстане
События

Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея

Талгат Муратов уволен с должности акима, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 20:45 Фото: gov.kz
В Семее досрочно прекратили полномочия акима города Талгата Муратова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение 18 августа дал аким области Абай. Однако известно об этом стало только теперь, после опубликования постановления территориальной избирательной комиссии города о новых выборах.

"Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акима города Семей, назначенных на 12 октября 2025 года, согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в документе.

Регистрация кандидатов завершится 16 сентября. В этот же день будет объявлен полный список претендентов.

СМИ пишут, что бывший руководитель написал заявление по собственному желанию. С конца апреля он находился в отпуске, обязанности градоначальника исполняет заместитель акима Бекжан Бапышев.

Талгат Муратов окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности "эксперт оценки". В 2015 году – Казахский инновационный университет, в 2018 году – Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с исполнительного директора ЧП "Стройдеталь" в Семее. С 2012 по 2014 год был заместителем генерального директора ТОО "Шығыс Самғау" в Усть-Каменогорске.

В 2014-2016 годах работал в ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства" Бескарагайского района. С 2016 по 2018 год – руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Жарминского района. С 2018 года был заместителем акима Жарминского района.

Должность акима Муратов занимал с 23 декабря 2024 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: