Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
Соответствующее распоряжение 18 августа дал аким области Абай. Однако известно об этом стало только теперь, после опубликования постановления территориальной избирательной комиссии города о новых выборах.
"Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акима города Семей, назначенных на 12 октября 2025 года, согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в документе.
Регистрация кандидатов завершится 16 сентября. В этот же день будет объявлен полный список претендентов.
СМИ пишут, что бывший руководитель написал заявление по собственному желанию. С конца апреля он находился в отпуске, обязанности градоначальника исполняет заместитель акима Бекжан Бапышев.
Талгат Муратов окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности "эксперт оценки". В 2015 году – Казахский инновационный университет, в 2018 году – Казахский университет путей сообщения.
Трудовую деятельность начал в 1993 году с исполнительного директора ЧП "Стройдеталь" в Семее. С 2012 по 2014 год был заместителем генерального директора ТОО "Шығыс Самғау" в Усть-Каменогорске.
В 2014-2016 годах работал в ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства" Бескарагайского района. С 2016 по 2018 год – руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Жарминского района. С 2018 года был заместителем акима Жарминского района.
Должность акима Муратов занимал с 23 декабря 2024 года.