Град, снег, дожди и сильная жара: какая погода ожидает казахстанцев 1 сентября

В 18 областях Казахстана на 1 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге области Абай ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза, днем град.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный, днем на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сильная жара 35-37 градусов. На юге, севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на северо-западе, юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом снег).

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что снег и заморозки обещают 1 сентября в двух регионах Казахстана.