События

"Это деликатная тема": Токаев рассказал о состоянии Каспийского моря

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:24 Фото: unsplash
Принимая участие в саммите "ШОС плюс" в Китае, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на климатической повестке, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в рамках столь представительного форума не может не обратить внимание собравшихся на очень деликатную, но серьезную тему.

"Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС", – отметил Токаев.

Глава Казахстана напомнил собравшимся, что недавно в Алматы с участием Генерального секретаря ООН открыли Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана.

"Это подтверждает нашу твердую приверженность принципам многосторонней дипломатии. Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", – сказал Токаев.

В завершение глава государства напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 25-летие Шанхайской Организации Сотрудничества.

"Уверен, что эта важная, знаковая веха даст старт Новой золотой эпохе, в которой ШОС непременно укрепит свою роль и позитивное влияние на решение самых крупных узловых вопросов современности", – резюмировал Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о реформировании ОНН и поддержал это предложение, которое ранее озвучили участники саммита.

