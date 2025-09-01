#АЭС в Казахстане
Общество

Дождь с переходом в снег, заморозки -2°С и сильная жара до +38°С надвигаются на Казахстан

снег, листья, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 16:03 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 2 сентября 2025 года, ожидаются дожди, местами с переходом в снег, заморозки на поверхности почвы -2°С, а также сильная жара, которая достигнет отметки +38°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, атмосферные фронтальные разделы постепенно смещаются за пределы Казахстана, но по-прежнему сохранят свое влияние на северные и восточные регионы.

"(На севере и востоке страны. – Прим. ред.) пройдут дожди с грозами, которые в ночные часы могут перейти в снег, в отдельных районах возможно выпадение града. На остальной территории ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С:

  • на севере Костанайской, Павлодарской,
  • на востоке Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской,
  • на севере, востоке Карагандинской,
  • на западе, севере Акмолинской областей.

Днем ожидается сильная жара:

  • в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях – до +35°С,
  • в Атырауской области – до +35+37°С,
  • на юге Мангистауской области – до +38°С,
  • на западе Актюбинской области – до +35°С.

Резкое похолодание накроет Казахстан 2-4 сентября

Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей и области Абай, на востоке области Улытау.

В Алматы ожидаются дожди, а какой будет погода в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня

Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2025 года. Из него следует, что в Казахстане в первый месяц осени ожидаются заморозки, мокрый снег и сильная жара, которая достигнет отметки +40°С.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
