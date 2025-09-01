#АЭС в Казахстане
События

Какой будет погода в сентябре в Казахстане

прогноз погоды на сентябрь, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 21:35 Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на сентябрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны температура изменится в пределах +4+8°C, в западных и южных регионах до +16+19°С, а в горах Заилийского Алатау до +3+8°C.

В среднем температура по стране будет падать на 0,2-0,3°С каждые сутки.

Несмотря на общее снижение температуры, в отдельные дни абсолютный максимум на большей части территории Казахстана может достигать +32+38°C. В южных регионах температура может подниматься до +33+35°C.

На большей части территории заморозки могут наблюдаться уже в первой половине месяца, в южных областях – в конце месяца.

Осадков станет меньше (в этом году ожидается меньше нормы), однако увеличится их интенсивность. Осадки будут преимущественно в виде дождя. Но в северных областях раннее выпадение снега может наблюдаться уже в конце первой декады.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +10+17°С на большей части Казахстана, +18+22°С в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях, +6+9°С в горных и предгорных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
