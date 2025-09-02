#АЭС в Казахстане
События

Ущерб, нанесенный в августе браконьерами Каспию, оценивается в полмиллиарда тенге

Ущерб, нанесенный в августе браконьерами Каспию, оценивается в полмиллиарда тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 20:37 Фото: pixabay
В августе 2025 года в акватории Каспия пресечено 55 фактов браконьерства, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на пограничную службу КНБ РК пишет, что у браконьеров изъято девять плавательных средств, более 21 км сетей и крючковых орудий.

"У нарушителей изъяли 240 штук, или 1440 кг рыб осетровых пород и 19 кг рыб частиковых видов. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка более 566 млн тенге".КНБ РК

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

В конце августа природоохранная прокуратура области Жетысу проанализировала состояние законности в сфере оборота рыбных ресурсов и выявила масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
