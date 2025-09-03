#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
События

АФМ дало жесткую оценку кампании в соцсетях по делу Нургазина

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:00 Фото: АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях в поддержку Азамата Нургазина, фигуранта дела о хищении природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в данном случае поддержка является не более чем попыткой оправдать незаконную деятельность.

Также в АФМ напомнили, что департамент Агентства по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере.

Известно, что в течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тысяч тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.

"Самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований – это не частно-правовой спор, а уголовно-наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана".Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что директора ТОО уже допросили с участием адвоката.

"Его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись", – говорится в официальном заявлении.

Расследование по-прежнему продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Казахстанцам в очередной раз напомнили:

"Распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование".

Ранее сообщалось, что Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа. В интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Знакомство в соцсетях обернулось для казахстанца похищением, лишением имущества и несколькими кредитами
События
09:58, Сегодня
Знакомство в соцсетях обернулось для казахстанца похищением, лишением имущества и несколькими кредитами
Праздник бега в солнечном городе: Bank RBK поддержал юбилейный Shymkent Marathon
События
09:30, Сегодня
Праздник бега в солнечном городе: Bank RBK поддержал юбилейный Shymkent Marathon
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
События
09:00, Сегодня
БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: