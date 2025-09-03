АФМ дало жесткую оценку кампании в соцсетях по делу Нургазина

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях в поддержку Азамата Нургазина, фигуранта дела о хищении природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в данном случае поддержка является не более чем попыткой оправдать незаконную деятельность.

Также в АФМ напомнили, что департамент Агентства по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере.

Известно, что в течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тысяч тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.

"Самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований – это не частно-правовой спор, а уголовно-наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана". Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что директора ТОО уже допросили с участием адвоката.

"Его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись", – говорится в официальном заявлении.

Расследование по-прежнему продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Казахстанцам в очередной раз напомнили:

"Распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование".

