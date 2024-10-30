АФМ раскрыло подробности уголовных дел, заведенных после паводков в Улытауской области

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) окончило расследование уголовных дел в отношении руководителя Управления природных ресурсов Улытауской области, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды", сообщает Zakon.kz.

Как уточнил официальный представитель агентства Алибек Абдилов, дела были заведены по факту злоупотребления должностными полномочиями.

"Расследованием установлено, что при строительстве допущены существенные нарушения строительных норм, а также отклонения от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность объема воды. Руководитель управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ", – рассказал он.

По данным АФМ, указанные преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации весной текущего года.

"На момент паводков были эвакуированы 108 человек из 24 частных домов пос. Жезды Улытауской области, из них 56 – дети. Материалы дел направлены в суд". Алибек Абдилов

Иная информация, как отметил спикер, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

Материал по теме Токаев: Масштабные весенние паводки стали большим испытанием для страны

Ранее зампремьера Канат Бозумбаев заявил, что точную сумму ущерба от весенних паводков можно будет посчитать до конца 2024 года. Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.