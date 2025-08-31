Жителям Алматы сообщили хорошую новость про автобусы

В Алматы запускают новый маршрут №90, который будут обслуживать современные электроавтобусы, сообщает Zakon.kz.

Он пройдет по проспекту Абая – от улицы К. Медеубекова до Дворца Республики и улучшит транспортное сообщение для жителей микрорайонов Калкаман и Шугыла Наурызбайского района.

"12-метровые электрические автобусы марки Golden Dragon обеспечат комфортную поездку: они бесшумные, оснащены кондиционерами и видеонаблюдением, а также имеют USB-порты для зарядки", – рассказали в акимате.

Ожидается, что на маршруте будут работать 25 автобусов. Они начнут свою работу уже 2 сентября.

