Экс-банкир Жомарт Ертаев, осужденный дважды на длительные сроки, вышел по амнистии

3 сентября 2025 года появилась информация о том, что бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев освобожден по амнистии, сообщает Zakon.kz.

Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале со ссылкой на источник написал, что 2 сентября из колонии общего режима вышел известный банкир Жомарт Ертаев, осужденный в 2020 году за хищение 144 миллиардов тенге в Bank RBK. Указывается, что ему засчитали время пребывания в следственном изоляторе как день за полтора, а в СИЗО он находился долго. Кроме того, сидеть ему оставалось меньше года, поэтому суд применил амнистию.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы информацию подтвердили.

"Данный осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговором суда. На основании решения суда к нему был применен акт амнистии, в связи с чем он был освобожден. Дополнительно сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осужденных относится к компетенции суда. Вместе с тем для дальнейшего контроля и надзора данный осужденный поставлен на учет службы пробации", – прокомментировали там.

Редакция также обратилась за комментарием в суд Алматинской области.

В ноябре 2020 года в Алматы вынесли приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву. Его признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. В марте 2021 года Ертаеву вынесли приговор по второму уголовному делу, приговорив к 9 годам лишения свободы, по совокупности общий срок составил 11 лет. А в мае экс-банкиру снизили срок заключения до 9 лет.