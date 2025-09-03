#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
События

Граждане России, Украины и крипта на 3,2 млрд тенге арестованы в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 12:25 Фото: Zakon.kz
Спецпрокуроры области Улытау проанализировали деятельность Telegram-магазина "Kaef Mafia" и начали досудебное расследование в отношении его организаторов по факту сбыта "синтетики" на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 3 сентября 2025 года рассказали, что преступная схема функционировала по принципу "бесконтактной связи" с использованием банковских карт "дропперов".

"В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также четверо граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы. Арестованы трое и объявлены в розыск четыре лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте. На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд", – сообщили в надзорном органе.

При взаимодействии с Агентством по финансовому мониторингу арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге.

"По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается", – резюмировали в прокуратуре.

28 августа в Министерстве внутренних дел рассказали, что в 2025 году пресечено 4655 уголовных наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн наркотиков, в том числе более тонны синтетических веществ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Депутат Бахытжан Базарбек высказался о приложении Aitu
События
13:27, Сегодня
Депутат Бахытжан Базарбек высказался о приложении Aitu
В Алматы появился новый автобусный маршрут
События
11:41, Сегодня
В Алматы появился новый автобусный маршрут
Экс-банкир Жомарт Ертаев, осужденный дважды на длительные сроки, вышел по амнистии
События
10:55, Сегодня
Экс-банкир Жомарт Ертаев, осужденный дважды на длительные сроки, вышел по амнистии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: