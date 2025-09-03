Граждане России, Украины и крипта на 3,2 млрд тенге арестованы в Казахстане

Спецпрокуроры области Улытау проанализировали деятельность Telegram-магазина "Kaef Mafia" и начали досудебное расследование в отношении его организаторов по факту сбыта "синтетики" на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 3 сентября 2025 года рассказали, что преступная схема функционировала по принципу "бесконтактной связи" с использованием банковских карт "дропперов".

"В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также четверо граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы. Арестованы трое и объявлены в розыск четыре лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте. На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд", – сообщили в надзорном органе.

При взаимодействии с Агентством по финансовому мониторингу арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге.

"По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается", – резюмировали в прокуратуре.

28 августа в Министерстве внутренних дел рассказали, что в 2025 году пресечено 4655 уголовных наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн наркотиков, в том числе более тонны синтетических веществ.