Жуткая трагедия в Карагандинской области: суд огласил приговор водителю за смерть 7 человек

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области 13 ноября вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель семи человек, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что 5 июля 2025 года около 16:00 водитель автомобиля Kia Sedona Д., двигаясь по автодороге Алматы – Екатеринбург в направлении города Балхаша, при обгоне автомашины Toyota нарушил правила дорожного движения и не заметил яму, выкопанную на асфальтном покрытии для установки оборудования, определяющего массу транспортных средств.

После наезда на препятствие автомобиль врезался в металлические ограждения по обе стороны дороги и загорелся. В результате пожара погибли семь пассажиров, находившихся в салоне Kia Sedona. Водитель и еще один пассажир с различными травмами были доставлены в больницу Шетского района, при этом последнему причинен вред здоровью средней тяжести.

Вина подсудимого подтверждена его признательными показаниями, свидетельскими показаниями, схемой ДТП, результатами экспертиз и другими материалами дела.

Гособвинитель просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Один из потерпевших настаивал на строгом наказании, остальные согласились с позицией прокурора. Защита просила суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить минимальный срок.

Суд признал Д. виновным по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть семи лиц") и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором предусмотрено отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

