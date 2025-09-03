#АЭС в Казахстане
События

"Оформлю визу в США и Европу": казахстанка пыталась скрыть визовую аферу на сотни миллионов

Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
Жительница Астаны обманом завладела более чем 330 миллионами тенге, пообещав десяткам казахстанцев оформить долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Чтобы уйти от уголовной ответственности, женщина заключала фиктивные договоры займа.

От ее действий пострадали более 60 человек.

"Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге. Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК, с санкции суда находится под стражей".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Теперь, согласно заявлению прокуратуры, устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование.

В ведомстве напомнили и уточнили, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Немного ранее стало известно, что прибывающим в Казахстан жителям Армении придется быстрее вставать на учет. Подробнее об этом читайте здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
