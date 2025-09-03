"Оформлю визу в США и Европу": казахстанка пыталась скрыть визовую аферу на сотни миллионов

Жительница Астаны обманом завладела более чем 330 миллионами тенге, пообещав десяткам казахстанцев оформить долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Чтобы уйти от уголовной ответственности, женщина заключала фиктивные договоры займа.

От ее действий пострадали более 60 человек.

"Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге. Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК, с санкции суда находится под стражей". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Теперь, согласно заявлению прокуратуры, устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование.

В ведомстве напомнили и уточнили, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

