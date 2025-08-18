#АЭС в Казахстане
Общество

Предложение Токаева поддержано: название АЭС выберут казахстанцы

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии приступило к подготовке всенародного конкурса на лучшее название атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в агентстве 18 августа 2025 года, в соответствии с предложением президента, приказом создана рабочая группа, которой поручено до 29 августа разработать алгоритм проведения конкурса и проект правил, включая сроки, порядок приема и рассмотрения предложений.

"Кроме того, поручено создать конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Агентство также обеспечит информационно-разъяснительную кампанию через СМИ и официальные каналы связи", – сказано в сообщении.

8 августа на берегу озера Балхаш в поселке Улкен состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая официальное начало работ по строительству первой в Казахстане атомной электростанции.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
