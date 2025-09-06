От имени президента вручены государственные награды ветеранам отрасли и работникам группы компаний КМГ

В АО НК "КазМунайГаз" состоялась торжественная церемония вручения государственных наград ветеранам отрасли и работникам группы компаний КМГ по случаю профессионального праздника — Дня работников нефтегазового комплекса, сообщает Zakon.kz.

В своей поздравительной речи председатель Правления КМГ Асхат Хасенов выразил особую признательность ветеранам отрасли, чей самоотверженный труд и преданность профессии стали прочным фундаментом становления нефтегазового сектора Казахстана. Он отметил, что сегодняшние достижения в отрасли — это продолжение многолетних трудовых усилий. Благодаря упорной и слаженной работе тысяч сотрудников группы компаний КМГ укрепляется энергетическая безопасность страны и вносится весомый вклад в ее устойчивое развитие.

"Государственные награды, присужденные Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — это высокая оценка многолетнего добросовестного труда и преданности профессии", — подчеркнул Асхат Хасенов.

Так, Ордена "Парасат" удостоен Утеев Эсен Огланович.

Фото: "КазМунайГаз"

Орденом "Құрмет" награждены:

Алипбаев Саятай Сейдалыулы — директор департамента переработки нефти и нефтехимии КМГ;

Мухитов Кайрат Болатович — первый заместитель генерального директора ТОО "KMG-Security";

Мендыбаев Ерболат Танашевич — директор департамента транспортировки и логистики КМГ;

Ашимов Дамир Агыланович — генеральный директор ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.;

Мусаев Даулет Жумабаевич — начальник управления проектами по подготовке и переработке газа КМГ.

Ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени удостоены:

Муханбеткалиев Сабыргали — ветеран труда ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод";

Байжанов Илесбек Сейтович — ветеран труда ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс";

Жаксыбаев Абдурахман Аббасович — ветеран труда ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс";

Ордиев Берик Шахзадаевич — ветеран труда ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод";

Мырхайдаров Мухтар Бахадурович — механик технологического цеха №1 ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс".

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

Мурзагалиева Жансая Сайлауовна — директор департамента геологии ТОО "КМГ Инжиниринг";

Нурашов Мирас Жаксылыкұлы — оператор технологических установок 6 разряда цеха подготовки и транспортировки газа департамента добычи нефти и газа ТОО "СП "Казгермунай";

Максимов Сергей Александрович — ветеран труда ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод";

Утеулиев Сенбек Ташкенбаевич — ветеран труда ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс";

Мартынов Владимир Вячеславович — ветеран труда ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

Фото: "КазМунайГаз"

В целом, Указом президента Республики Казахстан государственных наград удостоены 61 ветеран труда и работник группы компаний КМГ за большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны.

Фото: "КазМунайГаз"

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия за вклад в развитие нефтегазовой отрасли работникам группы компаний КМГ вручены ведомственная медаль Министерства энергетики РК, медаль "KAZENERGY", нагрудный знак Министерства энергетики РК "Заслуженный работник нефтегазовой отрасли", памятные знаки КМГ, нагрудные знаки заслуженного нефтяника, лучшего переработчика и лучшего нефтяника КМГ, а также почетные грамоты и благодарственные письма Министерства энергетики РК, АО "Самрук-Қазына" и КМГ.