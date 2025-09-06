#АЭС в Казахстане
События

Замакима Алматы в 5 утра обошел ключевые объекты и дал поручения подрядчикам

Акимат Алматы, замакима, обход , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 19:11 Фото: акимат Алматы
В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры. Об этом 6 сентября сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

В рамках ежедневного объезда с 5:00 утра заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев проверил ход работ на ряде объектов и дал конкретные поручения ответственным структурам.

"Первым пунктом программы стала реконструкция канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы до ул. Бокина в Бостандыкском районе. Здесь заместитель акима осмотрел строительную площадку, уточнил качество материалов и состояние инженерных коммуникаций, поручив подрядчику ускорить темпы работ", – говорится в сообщении.

Далее он обошел участок реконструкции тепловых сетей на пересечении ул. Жарокова и Дунаевского. Заместитель акима отметил, что проект имеет стратегическое значение для надежного теплоснабжения жилых массивов, и поставил задачу строго соблюдать сроки и не допускать технологических сбоев.

Фото: акимат Алматы

"В сквере имени А. Иманова (ул. Маметовой – уг. ул. Желтоксан) Алмасхан Сматлаев проверил санитарную обрезку деревьев и состояние зеленых насаждений. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и своевременному вывозу срезанных веток", – указывается в пресс-релизе.

Вместе с тем в Алмалинском районе он ознакомился с ходом капитального ремонта фонтана у здания Театра юного зрителя им. Г. Мусрепова. Заместитель акима подчеркнул, что объект должен быть введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки и с высоким качеством, так как является важной точкой притяжения для жителей и гостей города.

Завершающим этапом стало обследование территории вдоль проспекта Достык, где ведутся работы по благоустройству и озеленению. Заместитель акима лично обошел пешеходные зоны, проверил качество укладки покрытия и состояние инженерных решений.

По итогам объезда Алмасхан Сматлаев поручил завершить все работы в установленные сроки, обеспечить безопасность и высокий уровень благоустройства, чтобы преобразования были заметны и ощутимы для горожан.

Ранее рабочая группа акимата города Алматы посетила строительные площадки и объекты, где ведутся работы по реконструкции культурной инфраструктуры. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
