На Иртыше планируют установить камеры с искусственным интеллектом

В Павлодарской области продолжают внедрять цифровые технологии в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. С декабря прошлого года спасатели используют информационную систему Tasqyn, которая позволяет прогнозировать паводки и моделировать зоны возможного затопления, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника областного ДЧС Кайрата Шаймерденова, система охватывает 75 рек, 370 гидропостов и 86 водохранилищ, а также контролирует более ста рек с высоким уровнем риска. Сведения отображаются на электронных картах, где указаны дороги, линии электропередач и населенные пункты.

Для повышения эффективности мониторинга систему усилили 33 камерами с искусственным интеллектом. Они автоматически фиксируют возгорания и передают информацию в ситуационный центр.





"В Баянауле камеры уже доказали свою эффективность при ликвидации пожаров. В дальнейшем такие устройства планируется установить вдоль русла Иртыша. Это позволит централизованно контролировать паводковую ситуацию и оперативно реагировать на угрозы", – отметил Кайрат Шаймерденов.

Кроме того, сотрудники ДЧС повышают квалификацию за рубежом. Казахстанские спасатели проходят обучение в Японии и участвуют в совместных тренингах с иностранными коллегами.

Ранее в специализированной пожарной части №1 установили тепло-дымовую камеру для тренировок по поиску и эвакуации людей в условиях задымления.