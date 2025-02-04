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Право

Применять искусственный интеллект планируют в сельском хозяйстве

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:12 Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовил приказ, которым вносятся поправки в приоритетные направления предоставления инновационных грантов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в список добавлены:

  • агропромышленный комплекс;
  • технологии с использованием искусственного интеллекта.  

Как поясняют в министерстве, инновации в сельском хозяйстве и технологическая трансформация агропромышленного комплекса могут приносить следующие социально-экономические преимущества:

  1. Улучшение конкурентоспособности: агротехнологии позволяют сельскохозяйственным предприятиям быть более конкурентоспособными на мировом рынке.
  2. Повышение прибыльности: снижение затрат на производство и повышение урожайности ведут к увеличению прибыли фермеров.
  3. Создание новых рабочих мест: развитие агротехнологий стимулирует создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

Также говорится, что развитие искусственного интеллекта имеет множество преимуществ в различных сферах:

  • Увеличение производительности труда: искусственный интеллект способен автоматизировать рутинные задачи, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более креативных и стратегических аспектах работы. Искусственный интеллект не подвержен усталости и эмоциональным факторам, что уменьшает вероятность ошибок при выполнении задач.
  • Анализ данных: искусственный интеллект может обрабатывать большие объемы данных, выявлять закономерности и предлагать решения, которые было бы трудно заметить человеку. Скорость обработки данных и выполнения задач с использованием искусственного интеллекта позволяет значительно сократить временные затраты и снизить расходы.
  • Прогнозирование и планирование: системы на основе искусственного интеллекта могут предсказывать изменения на рынках, поведение клиентов или возможные поломки оборудования, помогая бизнесу и производству планировать на будущее. Искусственный интеллект помогает диагностировать заболевания на ранней стадии, разрабатывать лекарства и улучшать процессы лечения. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 февраля. 

Ранее мы рассказали, какие пестициды можно применять в Казахстане.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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