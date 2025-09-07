#АЭС в Казахстане
События

В Астане и 16 регионах РК объявили штормовое предупреждение на 8 сентября

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 17:07 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте днем прогнозируют ветер до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестанская область

На севере утром и днем ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с на севере, западе и в горных районах. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане днем ожидается ветер до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау

Днем прогнозируют грозу, на востоке и юге – шквал. Ветер до 15-20 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область

На западе, севере и востоке днем ожидаются грозы и ураганы. Ветер до 15-20 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

В Караганде днем прогнозируют грозу.

Акмолинская область

На севере и востоке днем ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ночью и утром на западе прогнозируют туман. Ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.

Область Абай

Ночью на севере прогнозируют грозу, днем гроза ожидается по области, на западе, севере и в центре возможны град и шквал. Ветер до 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

В Семее днем ожидается гроза, утром и днем ветер до 15-20 м/с.

Восточно-Казахстанская область

Днем прогнозируют грозу, на севере и востоке – град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, ветер до 15-20 м/с.

С 20:00 7 сентября до 08:00 8 сентября в Усть-Каменогорске действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени (ожидается повышенное загрязнение воздуха).

Кызылординская область

На севере ожидается гроза, днем в центре и на востоке – пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем прогнозируют пыльную бурю, ветер до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область

На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе – высокая пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область

Ночью на юге и востоке ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с на севере и востоке. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

Днем на юге и востоке прогнозируют грозу. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

Жамбылская область

В горных районах ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с на юго-западе, северо-востоке и в горах. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем прогнозируют ветер до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область

В горных районах днем ожидается гроза. Ветер в горах до 15-20 м/с.

Костанайская область

Ночью на юге и востоке прогнозируют грозу. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке и северо-востоке – высокая пожарная опасность.

Павлодарская область

Ночью на западе временами ожидается сильный дождь. На западе, юге и востоке прогнозируют грозу, днем на юге и востоке возможен град. Ветер до 15-20 м/с.

В Павлодаре ожидается гроза.

Мангистауская область

Ночью и утром на юге ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу

Днем на севере, востоке, в центре и в горах ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Талдыкоргане днем прогнозируют грозу.

Также синоптики выпустили общий прогноз погоды по городам и регионам Казахстана на 8 сентября.

