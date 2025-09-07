Над Евразией наблюдают багровую "кукурузную" Луну и полное затмение

Сегодня вечером, 7 сентября, жители Евразии могут наблюдать одно из самых впечатляющих небесных явлений – полное лунное затмение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В этом месяце полная сентябрьская Луна получила название "кукурузная" – по традиции североамериканских индейцев и фермеров. В этот раз ее также называют "багровой" из-за окраски во время затмения.

Согласно данным ученых, переход Луны из полной фазы начнется в 21:27 по времени Астаны. С 22:30 до 23:53 спутник полностью будет находиться в тени Земли. Продолжительность явления составит 83 минуты. К прежнему виду Луна вернется около 00:56, а полностью скроется за горизонтом примерно к 7 утра.

Астрономы отмечают, что наблюдать затмение можно невооруженным глазом, а также с помощью биноклей и телескопов. Специалисты подчеркивают, что явление абсолютно безопасно для зрения.

А ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 6 сентября сообщила о начале слабого возмущения геомагнитного поля.

