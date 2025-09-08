"Спектакль на небе": фото затмения от Дмитрия Доценко покорили Казнет

Лунное затмение 7 сентября 2025 года стало настоящим спектаклем на ночном небе. Больше всего жителей Казахстана порадовали снимки известного фотографа Дмитрия Доценко, который смог запечатлеть астрономическое явление, сообщает Zakon.kz.

В подписи к своей публикации Доценко подробно рассказал о том, что наблюдал.

"Земная тень медленно заслоняла Луну, и ее серебристый свет постепенно гас, уступая место таинственному красному свечению. Такой эффект возникает потому, что солнечные лучи проходят сквозь атмосферу Земли и окрашивают Луну в оттенки от медного до кроваво-красного". Дмитрий Доценко

По его словам, первое фото в этой подборке самое впечатляющее.

"Ведь если вдуматься – здесь на Луне мы видим тень от части нашей планеты! И даже кажется видна земная атмосфера, этот факт просто будоражит воображение". Дмитрий Доценко

Полное затмение длилось более часа:

"Достаточно, чтобы вдоволь полюбоваться редким явлением".

Пользователи Сети тут же откликнулись на новый пост мастера. Многие отметили, что даже и не пытались сделать фото, а решили ждать фотографии Доценко.

Дмитрий. Отличная работа. Шикарные фотографии.

Вчера все показали какие камеры у них в телефоне. Но я не заморачивалась, ждала вашего поста, чтобы увидеть "Кровавую луну" во всей красе.

И я ждала ваши фото!

Оказалось, что не одна я ждала ваши фото.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я особо не наблюдала за явлением со своим зрением, плюс облака периодически закрывали. Ждали ваших фото.

Потрясающе! Камера телефона не передает красоты, а ваши фото потрясающие.

Вчера наблюдали затмение луны из окна. Сначала хотела снять, а потом вспомнила, что профессионально снимет Дмитрий. Спасибо за красоту.

Также известно, что 7 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса М1.2. Теперь Землю может накрыть магнитная буря.