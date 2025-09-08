"Спектакль на небе": фото затмения от Дмитрия Доценко покорили Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Лунное затмение 7 сентября 2025 года стало настоящим спектаклем на ночном небе. Больше всего жителей Казахстана порадовали снимки известного фотографа Дмитрия Доценко, который смог запечатлеть астрономическое явление, сообщает Zakon.kz.
В подписи к своей публикации Доценко подробно рассказал о том, что наблюдал.
"Земная тень медленно заслоняла Луну, и ее серебристый свет постепенно гас, уступая место таинственному красному свечению. Такой эффект возникает потому, что солнечные лучи проходят сквозь атмосферу Земли и окрашивают Луну в оттенки от медного до кроваво-красного".Дмитрий Доценко
По его словам, первое фото в этой подборке самое впечатляющее.
"Ведь если вдуматься – здесь на Луне мы видим тень от части нашей планеты! И даже кажется видна земная атмосфера, этот факт просто будоражит воображение".Дмитрий Доценко
Полное затмение длилось более часа:
"Достаточно, чтобы вдоволь полюбоваться редким явлением".
Пользователи Сети тут же откликнулись на новый пост мастера. Многие отметили, что даже и не пытались сделать фото, а решили ждать фотографии Доценко.
- Дмитрий. Отличная работа. Шикарные фотографии.
- Вчера все показали какие камеры у них в телефоне. Но я не заморачивалась, ждала вашего поста, чтобы увидеть "Кровавую луну" во всей красе.
- И я ждала ваши фото!
- Оказалось, что не одна я ждала ваши фото.
- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я особо не наблюдала за явлением со своим зрением, плюс облака периодически закрывали. Ждали ваших фото.
- Потрясающе! Камера телефона не передает красоты, а ваши фото потрясающие.
- Вчера наблюдали затмение луны из окна. Сначала хотела снять, а потом вспомнила, что профессионально снимет Дмитрий. Спасибо за красоту.
Также известно, что 7 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса М1.2. Теперь Землю может накрыть магнитная буря.
