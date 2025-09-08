#АЭС в Казахстане
События

В Турции поймали казахстанца, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:40 Фото: pexels
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца вернули на родину. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы Генеральной прокуратуры за 8 сентября 2025 года.

По данным ведомства, еще в 2023 году в Шымкенте злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных.

"В итоге их действий 52 потерпевших лишились денежных средств на общую сумму свыше 70 млн тенге", – говорится в публикации Генпрокуратуры.

Соучастников этого преступления успели осудить к различным видам наказания.

Сам же фигурант скрылся. Его объявили в международный розыск. А уже в августе 2025 года задержали на территории Турции.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Несколько дней ранее в Генпрокуратуре рассказали, что задержали в Кыргызстане мошенника, обманувшего предпринимателей на 126 миллионов тенге на территории Алматинской области. Его экстрадировали на родину. Теперь подозреваемому грозит срок от 5 до 10 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
