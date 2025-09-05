Разыскиваемого за мошенничество на 126 млн тенге казахстанца вернули из Бишкека

В Кыргызстане задержали мошенника, обманувшего предпринимателей на 126 миллионов тенге на территории Алматинской области. Его экстрадировали на родину. Теперь подозреваемому грозит срок от 5 до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Cогласно данным прокуратуры Казахстана, в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение.

"В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге", – говорится в официальном заявлении Генпрокуратуры за 5 сентября 2025 года.

Подозреваемому удалось скрыться от органов правопорядка и его объявили в международный розыск.

Уже в августе 2025 года он был задержан в Бишкеке.

"В установленном порядке, по официальному запросу Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемый экстрадирован на Родину для привлечения к уголовной ответственности". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Мужчину водворили в следственный изолятор.

За инкриминируемое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Немного ранее сообщалось, что в Казахстане транспортные полицейские задержали иностранца по международному розыску.