Кандасам предоставляют субсидии до 4,56 млн тенге: кто и откуда возвращается на родину

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 202 этнических казаха. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 18 ноября 2025 года, всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 161,2 тыс. этнических казахов.

Так, с начала этого года 45,6% кандасов, прибывших в Казахстан, составили выходцы из Узбекистана, 42,3% – из Китая, 4,1% – из Туркменистана, 2,9% – из Монголии, 2,6% – из России и 2,5% – из других стран.

По данным на 1 ноября 2025 года, среди этнических переселенцев 57,6% – люди трудоспособного возраста, 33,9% – несовершеннолетние, а 8,5% – пенсионеры.

Уровень образования среди трудоспособных кандасов распределился следующим образом:

15,2% имеют высшее образование,

28,2% – среднее специальное,

50,5% – общее среднее,

6,1% не имеют образования.

Этнические казахи продолжают расселяться по различным регионам страны.

При этом государством выделены трудодефицитные области, куда направляется основная часть переселенцев: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области и область Абай.

Также сказано, что на 2025 год квота приема кандасов в регионах расселения составляет 2 309 человек, из них 1 942 уже переселены.

Для тех, кто выбирает указанные регионы, предусмотрены меры господдержки:

Субсидия на переезд – единовременно по 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи.

Компенсация аренды жилья и коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (59-118 тыс. тенге) ежемесячно в течение года.

С начала года различные меры поддержки получили 1 010 кандасов, из которых 313 были трудоустроены на постоянные рабочие места.

Для повышения эффективности программы добровольного переселения государство также усилило поддержку работодателей.

К примеру, введен сертификат экономической мобильности, позволяющий переселенцам приобрести или построить жилье либо покрыть часть первоначального взноса по ипотеке.

"Сертификат выдается единовременно, безвозмездно и безвозвратно – в размере 50% стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью". Пресс-служба МТСЗН РК

