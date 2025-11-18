Кандасам предоставляют субсидии до 4,56 млн тенге: кто и откуда возвращается на родину
По данным ведомства за 18 ноября 2025 года, всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 161,2 тыс. этнических казахов.
Так, с начала этого года 45,6% кандасов, прибывших в Казахстан, составили выходцы из Узбекистана, 42,3% – из Китая, 4,1% – из Туркменистана, 2,9% – из Монголии, 2,6% – из России и 2,5% – из других стран.
По данным на 1 ноября 2025 года, среди этнических переселенцев 57,6% – люди трудоспособного возраста, 33,9% – несовершеннолетние, а 8,5% – пенсионеры.
Уровень образования среди трудоспособных кандасов распределился следующим образом:
- 15,2% имеют высшее образование,
- 28,2% – среднее специальное,
- 50,5% – общее среднее,
- 6,1% не имеют образования.
Этнические казахи продолжают расселяться по различным регионам страны.
При этом государством выделены трудодефицитные области, куда направляется основная часть переселенцев: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области и область Абай.
Также сказано, что на 2025 год квота приема кандасов в регионах расселения составляет 2 309 человек, из них 1 942 уже переселены.
Для тех, кто выбирает указанные регионы, предусмотрены меры господдержки:
- Субсидия на переезд – единовременно по 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи.
- Компенсация аренды жилья и коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП (59-118 тыс. тенге) ежемесячно в течение года.
С начала года различные меры поддержки получили 1 010 кандасов, из которых 313 были трудоустроены на постоянные рабочие места.
Для повышения эффективности программы добровольного переселения государство также усилило поддержку работодателей.
К примеру, введен сертификат экономической мобильности, позволяющий переселенцам приобрести или построить жилье либо покрыть часть первоначального взноса по ипотеке.
"Сертификат выдается единовременно, безвозмездно и безвозвратно – в размере 50% стоимости жилья, но не более 4,56 млн тенге на семью".Пресс-служба МТСЗН РК
Днем ранее мы также рассказывали, что 106 миллиардов раздали безработным казахстанцам. О том, как получить выплату, можно прочитать по этой ссылке.