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События

Казахстанка обокрала банк в Астане на 31 млн тенге и скрылась в Москве

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 09:51 Фото: pxhere
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана рассказали об очередной экстрадиции. На этот раз подозреваемую в хищении чужого имущества в особо крупном размере вернули на Родину из Москвы. Другие детали озвучили Zakon.kz в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, женщина в период с 2015 по 2017 год занимала должность ведущего менеджера филиала одного из банков Астаны. За это время она смогла присвоить и растратить свыше 31 миллиона тенге.

После чего подозреваемая скрылась. Затем ее объявили в международный розыск.

"В июне 2024 года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время, по данным специалистов, она водворена в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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9 июня сообщалось, что из Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот с их перемещением через государственную границу Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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