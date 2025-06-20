Казахстанка обокрала банк в Астане на 31 млн тенге и скрылась в Москве
По версии следствия, женщина в период с 2015 по 2017 год занимала должность ведущего менеджера филиала одного из банков Астаны. За это время она смогла присвоить и растратить свыше 31 миллиона тенге.
После чего подозреваемая скрылась. Затем ее объявили в международный розыск.
"В июне 2024 года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
В настоящее время, по данным специалистов, она водворена в следственный изолятор.
В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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9 июня сообщалось, что из Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот с их перемещением через государственную границу Казахстана.