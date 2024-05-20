Токаев назначил себе нового советника
Фото: akorda.kz
20 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил себе нового советника, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен советником президента Республики Казахстан.
Ерулан Кенжебекович Жамаубаев – казахстанский государственный деятель. В прошлом – министр финансов Республики Казахстан, заместитель премьер-министра. С 4 мая 2022 года возглавлял совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".
Днями ранее президент обозначил большие задачи перед новым акимом Мангистауской области.
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