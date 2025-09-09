#АЭС в Казахстане
События

Гибель шести иностранцев у границы с Россией: оглашен вердикт казахстанцу

Место ДТП в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:22 Фото: ДП Карагандинской области
Вынесен приговор водителю микроавтобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Костанайской области, в котором погибли шесть иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовном делам. На скамье подсудимых оказался житель Алматинской области, обвиненный в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

В пресс-службе Костанайского облсуда 9 сентября напомнили, что авария произошла 20 мая 2025 года на автодороге "Алматы – Екатеринбург".

"Ш., управляя автомашиной марки Ford Transit, где находились 10 пассажиров, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортных средств, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с прицепом грузовой автомашины, стоявшей в колонне на полосе попутного движения в направлении пограничного пункта. В результате ДТП шестеро его пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, еще четверо с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу", – сказано в сообщении.

Государственный обвинитель просил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал свою вину. Это и наличие маленьких детей стало обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.

"С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Ш. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

ДТП произошло недалеко от границы с Россией, примерно в 2 км от поста "Кайрак". Водитель перевозил граждан Таджикистана, которые транзитом через Казахстан направлялась в Россию на заработки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
