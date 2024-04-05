Гибель восьми иностранцев на трассе Самара – Шымкент: прокуратура сделала заявление

Прокуратура Актюбинской области высказалась о частых дорожно-транспортных происшествиях на одной из трасс региона, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе 5 апреля рассказали, что в 2023 году в области был рост ДТП на 17,2%.

"Зарегистрировано 648 ДТП, пострадало 748 лиц, погибло 118, в том числе 15 несовершеннолетних. При этом все погибшие лица пострадали в ДТП, произошедшие на республиканской трассе Самара – Шымкент", – уточнили в ведомстве.

Прокуратура Актюбинской области выявила, что организации, ответственные за содержание дорог в регионе не исполняют возложенные на них обязательства.

"Неоднократно вносились предписания в адрес ТОО "КазАвтоЖол" о проведении работ по ремонту ям на трассе Самара – Шымкент. Согласно ответу ТОО "КазАвтоЖол", дефекты дорожного полотна устранены путем проведения ямочного ремонта. Однако выездным осмотром установлено, что недостатки фактически не устранены", – сообщили в прокуратуре.

В январе 2024 года ведомство в адрес Министерства транспорта РК вносило представление об устранении нарушений законности, где требовалось:

совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами принять меры по разработке плана по устранению недостатков, отраженных в акте прокурорского надзора, с указанием конкретных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

обеспечить проведение комплексного обследования, направить комиссию для исследования автодорог Самара – Шымкент, Актобе – Астрахань (проходящих через Хобдинский, Хромтауский, Айтекебийский, Алгинский, Мугалжарский и Иргизский районы);

по результатам обследования установить причины совершения ДТП на указанных участках с принятием мер по их устранению.

Но министерство, по данным прокуратуры, ограничилось лишь привлечением к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц.

"Тогда как на трассах международного значения Актюбинской области все еще продолжается ДТП со смертельными исходами. В 2024 году по области вновь наблюдается рост дорожно–транспортных происшествий: 97 ДТП, в которых пострадало 148 лиц, погибло 28 лиц, в том числе шесть несовершеннолетних. Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог региона", – заявили в прокуратуре.

Дорога, соединяющая Западный регион с Южным, – в неудовлетворительном состоянии, заявили в ведомстве и добавили, что Министерством транспорта не уделяется должное внимание на состояние дорог.

Тогда как все транспортные средства по республиканской трассе Самара, Оренбург – Шымкент, Атырау – Астрахань и Астана – Уральск, проезжают через Актюбинскую область.

В прокуратуре вспомнили про смертельное ДТП, когда на 120 км. автодороги Актобе – Астрахань произошло лобовое столкновение Lada Largus с Toyota Hilux. В результате ДТП восемь пассажиров Lada скончались на месте.

"Также, 3 апреля на автодороге Самара – Шымкент возле п. Маржанбулак произошло дорожно–транспортное происшествие с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota Аlhpard под управлением гражданина Республики Узбекистан. В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия", – напомнили в прокуратуре.

И в 2023 году на трассе Актобе – Болгарка – Шубаркудык водитель Chevrolet, не справившись с управлением, допустил опрокидывание, в результате чего несовершеннолетний 2022 г.р. скончался на месте происшествия.

"Согласно заключению экспертизы причиной ДТП явилось несоответствие дорожного полотна условиям безопасности дорожного движения", – сообщили в прокуратуре.

Там также обратились к автовладельцам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения.

В связи со смертельной аварией, где погибли граждане Узбекистана, президент Казахстана направил президенту Шавкату Мирзиёеву телеграмму соболезнования.