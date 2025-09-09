Байкер в Астане оказался в центре внимания камер наблюдения

В Астане 19-летний мотоциклист устроил погоню с полицейскими, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе (ДП) Астаны 9 сентября рассказали, что молодой человек, управляя мотоциклом, проигнорировал законные требования сотрудников патрульной полиции об остановке, продолжив движение и неоднократно проезжая на красный свет. Позже он бросил байк на автомойке и пытался убежать пешком, но был вычислен и задержан благодаря камерам видеонаблюдения.

"Проверка показала, что у правонарушителя нет водительских прав, а на мотоцикле установлены подложные номера. Кроме того, транспортное средство было передано ему другим лицом. В отношении нарушителя составлено пять административных протоколов. Приговором суда ему было назначено 15 суток ареста, после отбытия наказания, он водворен в изолятор временного содержания. Мотоцикл помещен на коммунальную стоянку", – сообщили в полиции.

