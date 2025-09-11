В Астане, Алматы и 16 областях на пятницу объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 12 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на востоке области Улытау ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.



В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге, западе Атырауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ветер северо-восточный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.



Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с. На западе, севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



В Астане ночью и утром ожидается туман.



Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с. г. Семей: днем ожидается гроза.



Ночью на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, на востоке области осадки (дождь, мокрый снег). Днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, востоке, юге области 15-20 м/с.

Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в Акмолинской области временами ожидается туман. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.



Ночью и утром на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.



Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, на юге области порывы 15-20 м/с.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, на горных перевалах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



12-13 сентября в области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области временами порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу. Подробнее можно узнать здесь.

