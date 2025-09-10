Скандал в "Казатомпроме": бывший топ-менеджер обвиняется в хищении 86 млн тенге
Сегодня, 10 сентября 2025 года, в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) выступили с заявлением по АО "Волковгеология", сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО "Волковгеология" – основного предприятия системы АО "НАК "Казатомпром" по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения.
"Бывший председатель правления Д.Н. Молдаши организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения. В документации отражалась приемка запасных частей от ТОО "Казбурмаш СК", которые в действительности не поставлялись. На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге".Пресс-служба АФМ
По данным агентства, впоследствии указанные денежные средства были незаконно присвоены.
"В ходе следствия подозреваемым причиненный материальный ущерб возмещен полностью".Пресс-служба АФМ
Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.
"Ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО Борашев А.М., а также руководитель ТОО "Казбурмаш СК" Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.", – напомнили в пресс-службе АФМ.
9 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя АФМ Жаната Элиманова, который доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов. Также глава агентства проинформировал президента о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные. Подробнее – здесь.
