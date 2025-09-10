#АЭС в Казахстане
События

Скандал в "Казатомпроме": бывший топ-менеджер обвиняется в хищении 86 млн тенге

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:55 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 10 сентября 2025 года, в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) выступили с заявлением по АО "Волковгеология", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО "Волковгеология" – основного предприятия системы АО "НАК "Казатомпром" по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения.

"Бывший председатель правления Д.Н. Молдаши организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения. В документации отражалась приемка запасных частей от ТОО "Казбурмаш СК", которые в действительности не поставлялись. На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге".Пресс-служба АФМ

По данным агентства, впоследствии указанные денежные средства были незаконно присвоены.

"В ходе следствия подозреваемым причиненный материальный ущерб возмещен полностью".Пресс-служба АФМ

Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.

"Ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО Борашев А.М., а также руководитель ТОО "Казбурмаш СК" Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.", – напомнили в пресс-службе АФМ.

9 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя АФМ Жаната Элиманова, который доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов. Также глава агентства проинформировал президента о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
