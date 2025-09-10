Искусственный интеллект и естественные потребности: обеспечение продовольствием в Карагандинской области

В своем недавнем Послании президент Казахстана сделал особый упор на цифровизацию и внедрение ИИ во все сферы жизни. Впрочем, ряд регионов уже взял полезный инструмент на вооружение, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области нейросети и прочие достижения айтишников давно "распробовали" и активно применяют на благо того же агропромышленного комплекса. В регионе прямо сейчас обсуждается возможность создания агротехнологического хаба. Проще говоря, центра притяжения передовых научных разработок, образовательных программ и бизнес-платформ.

По данным акимата Карагандинской области, сельхозтоваропроизводители значительно увеличили как посевные площади, так и поголовье крупного рогатого скота. В регионе производится 14 из 19 социально значимых продовольственных товаров, а по шести видам продукции достигнуто полное самообеспечение.

Вдобавок реализуется 30 проектов в сфере АПК на сумму свыше 23 миллиардов тенге. В рамках программы "Ауыл аманаты" выдано более 480 микрокредитов, создано 816 рабочих мест, формируются десятки кооперативов.

Но особое внимание уделяется внедрению климатоустойчивых технологий, развитию агронауки, подготовке кадров и созданию механизмов прямой интеграции науки, образования и производства.

"В этом году запустили молочно-товарную ферму на 1100 голов мощностью 9 тысяч тонн молока в год и молокоперерабатывающий завод мощностью 200 тонн молочной продукции в год. Строится молочно-товарная ферма на 6 тысяч голов КРС мощностью 55 тысяч тонн молока в год. Реализация этих проектов позволит создать новые рабочие места и повысить уровень обеспеченности региона продовольственными товарами. В области активно развивается перерабатывающая промышленность: работают 207 предприятий, включая мясо-, молоко-, мукомольные и хлебобулочные производства. Все эти факторы привлекают не только отечественных, но и иностранных инвесторов", – отметил заместитель акима области Руслан Кенжебеков.

С технической стороны вопроса – обновляется парк сельхозтехники, развивается лизинговое финансирование, субсидируются затраты на ГСМ, семена, удобрения и племенной скот. И конечно, внедряются элементы точного земледелия, цифровые технологии и современные подходы к обучению аграриев.

Как ожидается, комплексный подход поможет выполнить поставленные президентом задачи по развитию АПК, повышению продовольственной, ветеринарной, экологической безопасности и в конечном итоге укреплению экономики страны.

Также в Карагандинской области запустили мониторинговый проект с использованием "нейронки".

Подробнее об этом рассказали на заседании по обсуждению Послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

"Глава государства в своем Послании ставит задачу о необходимости повсеместного внедрения искусственного интеллекта во все сферы экономики, а также проведения тотальной цифровизации. Для этого в регионе реализуется ряд ключевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, имеющих важное значение для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной стабильности", – доложил руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.

Он пояснил, как работает система автоматического сбора и анализа цен на социально значимые продовольственные товары: нейронная сеть обрабатывает данные из онлайн-источников, в первую очередь с сайтов региональных торговых сетей. Полученная информация представляется в виде оперативных сводок и аналитических отчетов, что позволяет быстро реагировать на ценовые колебания и проводить углубленный анализ ситуации на потребительском рынке.

"На сегодняшний день ведется работа по автоматическому сбору цен на топливо, расширению перечня отслеживаемых продуктов и интеграции данных из кассовых чеков, что позволит охватить все торговые точки и весь ассортимент товаров, формируя реальную среднюю потребительскую корзину", – добавил Константин Ильницкий.

По информации спикера, в сфере транспорта в пилотном режиме запущена система автоматизированного контроля состояния автомобильных дорог JoLScan. Компьютерное зрение анализирует видеопотоки с автомобильных видеорегистраторов, выявляет и классифицирует дефекты дорожного полотна, а также сравнивает их по векторным признакам для отслеживания истории. Также используется геолокация для привязки дефектов к карте.

С помощью системы уже выявлено пять критических зон, требующих экстренного реагирования.

Еще одна цифровая система помогает бороться с пробками на дорогах. Интеллектуальная платформа контролирует и регулирует работу светофоров.

Кроме того, разработано мобильное приложение для инвентаризации зеленых насаждений в рамках национального проекта "Таза Казахстан". Система позволяет фиксировать координаты, характеристики и фото объектов, которые обрабатываются с помощью технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.