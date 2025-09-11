12 сентября в Казахстане: грозы, заморозки и жара в один день
По данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть страны.
Так, пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-западе республики – сильный дождь.
На юго-востоке и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.
Также по республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.
Ночью на севере Костанайской области ожидаются заморозки -2°С.
На севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, севере, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
