12 сентября в Казахстане: грозы, заморозки и жара в один день

Синоптическая ситуация в Казахстане будет нестабильной 12 сентября 2025 года. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз погоды на пятницу, сообщает Zakоn.kz.

По данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть страны.

Так, пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-западе республики – сильный дождь.

На юго-востоке и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

Ночью на севере Костанайской области ожидаются заморозки -2°С.

На севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, севере, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы сообщали, что в Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте – погода без осадков и 34-градусная жаре. Об этом можно прочитать по этой ссылке.