События

Аким Астаны сделал важное заявление по дорожному ремонту

Женис Касымбек, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 23:42 Фото: akorda.kz
Аким Астаны Женис Касымбек 11 сентября рассказал о ходе и планах работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, включая строительство новых дорог и реконструкцию улиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом аким написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, 2025 году в Астане будет построено около 12,5 км новых дорог и отремонтировано 50 улиц общей протяженностью 58 км. 

По данным акимата, на сегодняшний день завершены работы на 41 улице протяженностью 49 км, в том числе на проспекте Абылайхана, улицах Фахд бен Абдул Азиз, Сейфулина, Жумабаева, Бокеева, Акбидай и других.

Среди ключевых проектов – транспортная развязка на пересечении улицы Бейсековой и проспекта Тлендиева, где в этом году планируется завершить монтаж пролетов и съездов.

Также завершаются работы на улице Бухар жырау (от ул. Жошы хан до пр. Тәуелсіздік), где уже уложен верхний слой асфальта, установлены светофоры и опоры освещения. Проект планируют завершить до конца 2025 года.

На улице Кайсенова (от пр. Улы Дала до ул. Бухар жырау) уложен первый слой асфальта, ведется благоустройство. Завершение всех работ запланировано на ноябрь.

По улице Айтеке би (от ул. Мухамедханова до ул. Сыганак) проект планируется завершить до конца октября.

Строительство улицы Мухамедханова (от шоссе Коргалжын до ул. Айтматова) стартовало в прошлом году. В 2025 году предполагается завершить устройство инженерных сетей и обеспечить проезд до Коргалжынского шоссе.

Работы на улице Т. Рыскулова (от пр. Мангелик Ел до ул. Нұра) включают благоустройство, строительство велодорожки, установку светофоров и трансформаторной подстанции. Завершение проекта запланировано в 2026 году.

По словам акима, развитие дорожной инфраструктуры позволит снизить нагрузку на транспортную сеть и улучшить условия движения в столице.

Ранее сообщалось, что для Астаны установят особые нормы по регистрации населения. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
