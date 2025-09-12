#АЭС в Казахстане
События

Дело о задержании прокурора Актау в аэропорту Алматы будет пересмотрено

дело Абдирова обжаловали в суде, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 18:30 Фото: прокуратура Актау
Авиационный транспортный прокурор города Алматы обжаловал решение Специализированного суда города Актау о прекращении дела в отношении Ерболата Абдирова по факту мелкого хулиганства, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в главной транспортной прокуратуре, законность данного судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.


"В связи с проведением служебного расследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 38 Закона РК "О правоохранительной службе" Абдиров Ерболат временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности", – говорится в сообщении.

9 сентября сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской области начала служебное расследование.

12 сентября суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел данное дело и не нашел в его действиях состава правонарушения. 

Елена Беляева
Елена Беляева
