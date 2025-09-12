Дело о задержании прокурора Актау в аэропорту Алматы будет пересмотрено
Фото: прокуратура Актау
Авиационный транспортный прокурор города Алматы обжаловал решение Специализированного суда города Актау о прекращении дела в отношении Ерболата Абдирова по факту мелкого хулиганства, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в главной транспортной прокуратуре, законность данного судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.
"В связи с проведением служебного расследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 38 Закона РК "О правоохранительной службе" Абдиров Ерболат временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности", – говорится в сообщении.
9 сентября сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской области начала служебное расследование.
12 сентября суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел данное дело и не нашел в его действиях состава правонарушения.
