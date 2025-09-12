Задержание прокурора Актау в аэропорту Алматы: дело закрыто

Суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел дело в отношении прокурора Актау Ерболата Әбдирова и не нашел в его действиях состава правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрел судья Иниятулла Досетов 10 сентября. Он не усмотрел состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КоАП РК, то есть Абдиров не выражался нецензурной бранью в общественном месте, не приставал к другим людям и не совершал подобные действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Как пишет Ак Жайык, события развернулись 27 августа. Абдиров познакомился с двумя братьями в аэропорту Алматы, которые оказались его земляками. Далее якобы в автобусе, который довез пассажиров до самолета, произошел некий инцидент. 28 августа сотрудник ЛОП аэропорта Алматы составил административный протокол в отношении Абдирова. Братья в суде отрицали, что между ними и прокурором произошел конфликт. Претензий к нему не имеют.

Суд также учел, что автобус не является общественным транспортом (местом), а является спецтранспортом. А экспертиза зафиксировала, что прокурор "находился в ясном сознании, его речь связанная, связанность изложения не нарушена, во времени ориентирован, в собственной личности ориентирован, в ситуации ориентирован".

9 сентября сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской начала служебное расследование.