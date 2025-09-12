#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
События

Задержание прокурора Актау в аэропорту Алматы: дело закрыто

прокурор Актау Абдиров, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:10 Фото: прокуратура Актау
Суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел дело в отношении прокурора Актау Ерболата Әбдирова и не нашел в его действиях состава правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрел судья Иниятулла Досетов 10 сентября. Он не усмотрел состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КоАП РК, то есть Абдиров не выражался нецензурной бранью в общественном месте, не приставал к другим людям и не совершал подобные действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Как пишет Ак Жайык, события развернулись 27 августа. Абдиров познакомился с двумя братьями в аэропорту Алматы, которые оказались его земляками. Далее якобы в автобусе, который довез пассажиров до самолета, произошел некий инцидент. 28 августа сотрудник ЛОП аэропорта Алматы составил административный протокол в отношении Абдирова. Братья в суде отрицали, что между ними и прокурором произошел конфликт. Претензий к нему не имеют.

Суд также учел, что автобус не является общественным транспортом (местом), а является спецтранспортом. А экспертиза зафиксировала, что прокурор "находился в ясном сознании, его речь связанная, связанность изложения не нарушена, во времени ориентирован, в собственной личности ориентирован, в ситуации ориентирован".

9 сентября сообщалось о задержании прокурора Актау Ерболата Абдирова. Прокуратура Мангистауской начала служебное расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алматы и Москву снова соединит поезд: объявлена дата запуска
События
10:37, Сегодня
Алматы и Москву снова соединит поезд: объявлена дата запуска
Metso в Казахстане: 30 лет инноваций и технологического лидерства
События
10:00, Сегодня
Metso в Казахстане: 30 лет инноваций и технологического лидерства
У воды в Казахстане появится паспорт
События
09:20, Сегодня
У воды в Казахстане появится паспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: