События

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 19:48 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 4 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в Северо-Казахстанской области на севере, востоке ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, востоке Костанайской области ожидается туман.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что пять областей Казахстана 4 октября ждут заморозки до -3°С.

Елена Беляева
Елена Беляева
