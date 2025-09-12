Названы регионы Казахстана, которые накроют заморозки до -2°С в субботу

В Казахстане в предстоящую субботу, 13 сентября 2025 года, ожидаются заморозки, дожди с грозами, ливни, сильный ветер и туман. Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидаются: заморозки до -2°С – ночью на западе, севере Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей;

– ночью на западе, севере Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей; заморозки до -2°С на поверхности почвы – ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области. "Атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть Казахстана – пройдут дожди с грозами, на востоке республики – сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также в ряде регионов ожидается: высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге Карагандинской области,

– на севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге Карагандинской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской области. Материал по теме До +30°С и грозы: прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 13-15 сентября Ранее синоптики сообщили, что резкое похолодание до 0°С, ливни и град надвигаются на Казахстан.

