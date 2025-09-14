Токаев поздравил казахстанских боксеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с "серебром", сообщает Zakon.kz.

Глава государства, как пишет Акорда, пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Великобритании.

До этого "золото" ЧМ по боксу завоевал казахстанец Санжар Ташкенбай. А Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу.

У Казахстана впереди пять финалов, которые начнутся в 22:00. А в копилке – "золото" Санжара Ташкенбая (50 кг), "серебро" Назым Кызайбай (48 кг) и две "бронзы" – Виктории Графеевой (60 кг) и Елданы Талиповой (80+ кг).