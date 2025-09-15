#АЭС в Казахстане
События

Делегация Мангистауской области провела переговоры в Абу-Даби

встреча в Абу-Даби, шейх, ОАЭ, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 17:11 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Делегация Мангистауской области посетила столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рабочая поездка организована по приглашению его высочества шейха Сурура бин Мухаммед Аль Нахаяна.

Основной темой переговоров стали вопросы привлечения инвестиций в сферы туризма, транспорта и логистики, глубокой переработки нефти и других перспективных направлений. В результате проведенной встречи было достигнуто взаимопонимание о сотрудничестве в указанных отраслях.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По приглашению акима Мангистауской области шейх планирует посетить Мангистауской область уже в ближайшее время.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" поручил акимам областей активизировать деятельность по привлечению инвестиции в регионы.

Акиматом Мангистауской области уже начаты первые шаги по реализации указанных поручений.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Прокурора Актау признали виновным
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
Президент принял генсека Всемирной исламской лиги
