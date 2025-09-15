Делегация Мангистауской области провела переговоры в Абу-Даби

Делегация Мангистауской области посетила столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рабочая поездка организована по приглашению его высочества шейха Сурура бин Мухаммед Аль Нахаяна.

Основной темой переговоров стали вопросы привлечения инвестиций в сферы туризма, транспорта и логистики, глубокой переработки нефти и других перспективных направлений. В результате проведенной встречи было достигнуто взаимопонимание о сотрудничестве в указанных отраслях.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По приглашению акима Мангистауской области шейх планирует посетить Мангистауской область уже в ближайшее время.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" поручил акимам областей активизировать деятельность по привлечению инвестиции в регионы.

Акиматом Мангистауской области уже начаты первые шаги по реализации указанных поручений.