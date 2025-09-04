Назначен новый руководитель "Казселезащиты"

Государственное учреждение (ГУ) "Казселезащита" с сегодняшнего дня, 4 сентября 2025 года, возглавляет новый руководитель. В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям им стал Аслан Сабыржанұлы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС, Сабыржанұлы Аслан родился в 1983 году в Алматы. Имеет высшее образование.

В разные годы работал в государственных органах и частных структурах. Ранее занимал должность директора РГП на ПХВ "Селденқорғау Құрылыс" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее эту должность занимал Ерболат Садырбаев. 3 сентября 2025 года он получил повышение. Его назначили новым вице-министром по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, стало известно, что директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев завершает работу на этом посту. Теперь Центр будет возглавлять Жапсарбай Султанбеков.