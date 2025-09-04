#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
События

Назначен новый руководитель "Казселезащиты"

представление нового главы (ГУ) &quot;Казселезащита&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:18 Фото: gov.kz
Государственное учреждение (ГУ) "Казселезащита" с сегодняшнего дня, 4 сентября 2025 года, возглавляет новый руководитель. В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям им стал Аслан Сабыржанұлы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС, Сабыржанұлы Аслан родился в 1983 году в Алматы. Имеет высшее образование.

В разные годы работал в государственных органах и частных структурах. Ранее занимал должность директора РГП на ПХВ "Селденқорғау Құрылыс" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее эту должность занимал Ерболат Садырбаев. 3 сентября 2025 года он получил повышение. Его назначили новым вице-министром по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, стало известно, что директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев завершает работу на этом посту. Теперь Центр будет возглавлять Жапсарбай Султанбеков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
МИД Казахстана выступил с заявлением после новостей о задержании министра
События
15:28, Сегодня
МИД Казахстана выступил с заявлением после новостей о задержании министра
Информацию о задержании министра иностранных дел и предпринимателя опровергли
События
15:06, Сегодня
Информацию о задержании министра иностранных дел и предпринимателя опровергли
Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию
События
14:48, Сегодня
Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: