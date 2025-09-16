В области Абай выделено 200 грантов на востребованные специальности

Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился в духовном центре "Ес-Аймак" в Семее с обладателями образовательных грантов, выделенных из местного бюджета. На встрече присутствовали ректоры вузов региона, директора колледжей и школ, руководители управлений и студенты, сообщает Zakon.kz.

В этом году акимат области предусмотрел 200 грантов по 32 наиболее востребованным специальностям. Они направлены на подготовку кадров в сферах педагогики, экономики, техники, строительства, медицины, сельского хозяйства и IT.

Программа распределения образовательных грантов была впервые запущена в 2023 году. Впервые в этом году гранты выделены и на специальности "Журналистика" и "Стоматология", что открыло возможности для подготовки новых кадров.

В акимате области отметили, что по количеству грантов регион занимает шестое место в стране.

Фото: акимат области Абай

Аким области поздравил студентов и подчеркнул, что полученные знания они должны направить на развитие родного края.

"Президент отмечал, что образование и наука – главный ключ к успеху. Молодому поколению необходимо дать качественное образование и достойное воспитание. Во время поездок в районы и отдаленные населенные пункты я лично убеждаюсь, что самой актуальной проблемой остается кадровый дефицит. На гранты подали документы более 500 выпускников школ. Однако приоритет был отдан тем, кто имеет хорошие показатели в учебе, высокие баллы, является призерами предметных олимпиад и спортивных соревнований, а также выпускникам сельских школ, детям из многодетных и малообеспеченных семей. В ряде областей подобные гранты вовсе не предусмотрены, поэтому для нашей молодой области это большое достижение и серьезная поддержка для молодежи. В этом году я лично контролировал справедливое распределение грантов, ведь строительство Справедливого общества и воспитание честных граждан начинается именно с образования и науки. Уважаемые молодежь! Будущее области Абай – в ваших руках. Сегодняшняя победа – это начало большого пути. Уверен, что в дальнейшем вы будете честно служить стране и вносить вклад в развитие нашего региона", – сказал Берик Уали.

Студенты – обладатели грантов – поблагодарили за поддержку.

"Такая помощь придает нам силы и мотивацию углублять знания и достигать поставленных целей. В будущем мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие и направить свои знания на благо страны", – отметила студентка специальности "Стоматология" медицинского университета Жибек Темиржанова.

С приветственным словом также выступили председатель совета ветеранов педагогического труда области Абай Мадениет Ахметова и проректор Alikhan Bokeikhan University Айрат Базенов. Они подчеркнули, что гранты акима – это значительная поддержка и большая возможность для молодежи.

Фото: акимат области Абай

В настоящее время в трех крупнейших вузах региона – университете Шакарима, Alikhan Bokeikhan University и медицинском университете "Семей" – обучается около 20 тысяч студентов.