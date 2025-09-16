В Петропавловске торжественно встретили первую чемпионку мира по боксу из СКО Наталью Богданову

Петропавловск тепло и с гордостью встретил свою прославленную спортсменку – Наталью Богданову, ставшую первой в истории Северо-Казахстанской области чемпионкой мира по боксу.

В аэропорту города состоялась официальная церемония встречи, которая собрала представителей спортивной общественности и многочисленных поклонников.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Наталья вернулась с чемпионата мира по боксу, прошедшего в Ливерпуле, где завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг, подтвердив высокий статус казахстанского спорта на международной арене. Ее уверенная и яркая победа над сильнейшими соперницами стала настоящим праздником для всей страны и особенно для Северо-Казахстанской области.

На встрече в аэропорту присутствовал заместитель акима области Жусуп Жумагулов, который лично поздравил чемпионку.

"Для нашей области это высокая награда. Мы еще раз доказали, что наша земля богата на спортсменов и талантливых людей. Наталья подняла наш флаг на мировой уровень", – отметил Жусуп Жумагулов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В финале Наталья встретилась с австралийкой Лекишей Перголити и с первых минут уверенно взяла инициативу. Первый раунд судьи единогласно отдали ей со счетом 5:0. Во втором раунде она сохранила преимущество, а в третьем окончательно закрепила победу. Итог – единогласное решение судей и звание чемпионки мира.

"Эмоции переполняют. Я до сих пор не верю, что стала чемпионкой мира. Я так долго шла к этому со своим тренером, мы упорно готовились, тренировались. Я дома очень редко бывала, родных не видела, потому что была постоянно на сборах, но я знала, ради чего это все", – поделилась эмоциями Наталья.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Подготовкой Натальи занимался ее личный тренер Дастан Кабденов. Благодаря его внимательному подходу, строгой дисциплине и поддержке спортсменка смогла раскрыть свой потенциал и добиться победы на мировом уровне.

"Мы привезли золотую медаль с чемпионата мира, и я очень рад, что в нашем регионе есть такие спортсмены. Они с честью и гордостью защищают честь области и страны. Спасибо всем, кто поддерживал нас – мы чувствовали эту поддержку даже там, на соревнованиях", – отметил тренер.

Успех Натальи Богдановой стал достойным продолжением славных традиций североказахстанского бокса, который подарил стране таких выдающихся чемпионов, как Камиль Сафин, Жанат Жакиянов и Дарига Шакимова. Теперь к их числу присоединилась и Наталья, открыв новую яркую страницу в истории спорта региона.