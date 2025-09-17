#АЭС в Казахстане
Спорт

Чемпионка мира по боксу Аида Абикеева вернулась в Караганду

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 04:00 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Карагандинцы торжественно встретили свою землячку – двукратную чемпионку мира по боксу Аиду Абикееву, сообщает Zakon.kz.

16 сентября в здании аэропорта для Аиды развернули красную дорожку и принесли множество букетов цветов, передает пресс-служба регионального акимата. Своими эмоциями поделилась мама боксерши.

"Конечно, горжусь. Мы верили в победу дочери. Бои смотрю, но всегда переживаю: встаю – ухожу – возвращаюсь. Тяжело справиться с чувствами", – рассказала Карлыгаш Абикеева.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Эмоции переполняли и саму спортсменку. Она не скрывала радости и поблагодарила всех за поддержку.

"Перед поездкой в Ливерпуль я поставила себе личную цель – стать двукратной чемпионкой мира. Я ее достигла. Конечно, чувствовала огромную поддержку казахстанцев. Спасибо народу Казахстана, спасибо карагандинцам, руководителям управления и федерации! Благодаря такой поддержке мы покоряем высоты в спорте", – сказала именитая спортсменка.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Со слов чемпионки, победу она посвятила своему деду. Именно он, бывший борец, привел Аиду в бокс в 11-летнем возрасте. Ездил вместе с ней на ответственные соревнования.

Спортсменка призналась, что наиболее сложными были полуфинал и финал. В полуфинале карагандинка победила спортсменку из Ирландии Грэйни Мэри Уолш. Затем выиграла решающий бой с Навбахор Хамидовой из Узбекистана.

Главная цель Аиды совпадает с планами Назым Кызайбай – попасть на Олимпиаду-2028.

"После этого чемпионата мира Аида пока отдохнет. Со следующего года уже опять совместные сборы, большие старты: Азиатские игры, кубки мира много соревнований еще. И будем готовиться к Олимпийским играм", – поделился первоочередными планами главный тренер женской команды Казахстана по боксу Елдос Сайдалин.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Вот женская сборная Франции не поехала на Чемпионат мира по боксу. Это связано с гендерными тестами.

Алия Абди
Алия Абди
