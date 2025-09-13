#АЭС в Казахстане
Спорт

Наталья Богданова вышла в финал ЧМ по боксу в Великобритании

Наталья Богданова вышла в финал, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 00:39 Фото: olympic.kz
Казахстанка Наталья Богданова победила в полуфинале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Она пробилась в финал в весовой категории до 70 кг, сообщает Zakon.kz.

В 1/2 Богданова выиграла у Шантель Рид. При этом все решилось в последнем раунде, где сильнее была наша спортсменка.

В итоге Богданова одержала победу раздельным решением судей – 3:2.

Ранее сообщалось, кто из казахстанцев поборется за "золото" на ЧМ по боксу в Великобритании. Позже стало известно, что еще двое казахстанцев будут биться за золотую медаль.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
