Назван регион Казахстана, в который 17 сентября нагрянут заморозки

Фото: unsplash

В пресс-службе РГП "Казгидромет" поделились, какой будет погода по республике в предстоящую среду, 17 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки до -1°C. "Большая часть Казахстана будет под влиянием южного циклона, в связи с чем пройдут дожди с грозами. Лишь на запад, юго-запад страны оказывает влияние отрог северо-западного антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также в ряде регионов республики ожидается: высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, в центре, северо-востоке Актюбинской, на юге Мангистауской областей,

– на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, в центре, северо-востоке Актюбинской, на юге Мангистауской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской областей. Материал по теме Южный циклон испортит погоду в Казахстане О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 сентября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: