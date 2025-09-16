#АЭС в Казахстане
Общество

Назван регион Казахстана, в который 17 сентября нагрянут заморозки

окно, небо, облака, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 17:52 Фото: unsplash
В пресс-службе РГП "Казгидромет" поделились, какой будет погода по республике в предстоящую среду, 17 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки до -1°C.

"Большая часть Казахстана будет под влиянием южного циклона, в связи с чем пройдут дожди с грозами. Лишь на запад, юго-запад страны оказывает влияние отрог северо-западного антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, в центре, северо-востоке Актюбинской, на юге Мангистауской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской областей.

Южный циклон испортит погоду в Казахстане

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 сентября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
