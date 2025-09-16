Назван регион Казахстана, в который 17 сентября нагрянут заморозки
В пресс-службе РГП "Казгидромет" поделились, какой будет погода по республике в предстоящую среду, 17 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки до -1°C.
"Большая часть Казахстана будет под влиянием южного циклона, в связи с чем пройдут дожди с грозами. Лишь на запад, юго-запад страны оказывает влияние отрог северо-западного антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также в ряде регионов республики ожидается:
- высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, в центре, северо-востоке Актюбинской, на юге Мангистауской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской областей.
